Conor Mcgregor toont interesse in overname Chelsea: ‘Ik wil dit graag onderzoeken’

Vrije doorgang ‘UEFA haalt Spartak Moskou uit Europa League, RB Leipzig naar kwartfina­les’

Spartak Moskou is de enige overgebleven Russische club in het Europese voetbal dit seizoen, maar volgens het Duitse Bild zal de UEFA snel communiceren dat de club uit de Russische hoofdstad niet meer in actie mag komen dit seizoen in de Europa League.

28 februari