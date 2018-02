Conte na afstraffing Chelsea: 'Welke druk? Ik blijf hier'

Conte leidde Chelsea vorig seizoen nog naar de landstitel maar staat nu met zijn ploeg op de vierde plaats in de Premier League. Het verschil met Manchester City is al opgelopen tot negentien punten. Vorige week verloor Chelsea ook al met drie doelpunten verschil tegen Bournemouth (0-3).

Conte verklaarde voor het duel met Watford dat hij baalde van de vele speculaties over een mogelijk ontslag. Hij riep de leiding van Chelsea op het vertrouwen in hem uit te spreken. Na de nederlaag tegen Watford zocht hij ook de schuld bij zichzelf. ,,Misschien heb ik voor de verkeerde opstelling gekozen. We speelden er slecht", zei hij.