Corona-uitbraak bij Spurs kan Vitesse aan Europese overwintering helpen

Boukjes ziekte werd haar kracht: ‘Nog nooit zo vrouwelijk gevoeld, ook met een borst minder’

Ze was nog maar 31 jaar toen de arts Boukje van de Ven (46) vertelde dat ze borstkanker had. ,,Daar ben ik toch veel te jong voor?” was haar reactie. Nu begint Van de Ven een bedrijf om haar verhaal te delen en anderen te inspireren. ,,Mijn plak kipfilet, mijn borstprothese, herinnert mij eraan om in elke dag iets moois te zien.”

