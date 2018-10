Corruptieschandaal België: honderden telefoontjes met scheidsrechters

De Belgische politie stuitte per toeval op het omvangrijke corruptieschandaal. Rechercheurs luisterden de telefoon van spelersmakelaar Veljkovic al enige tijd af, in het kader van een onderzoek naar miljoenenfraude bij transfers. Toen kwam plots bovendrijven dat de Serviër wel heel vaak belde met de twee scheidsrechters: maandenlang hadden Veljkovic en Delferière meer dan één keer per dag contact. In totaal gaat het om honderden telefoontjes. De telefoontjes zijn vriendschappelijk: hoe het met de kinderen gaat, over een knieblessure of gewoon simpelweg over het voetbal. Maar ook met de vragen: ‘wie fluit dit weekeinde welke wedstrijden?’



Uiteindelijk belt Delferière in februari 2018 met de spelersmakelaar. De scheidsrechter moet zich melden op het hoofdkantoor van de Belgische voetbalbond voor een tuchtzaak naar de speler Sofiane Hanni, een speler die Veljkovic onder zijn hoede heeft. Delferière gaf Hanni geen rode kaart voor een slaande beweging en verzekerde nu telefonisch. ,,Ik zal ervoor proberen te zorgen dat hij niet wordt geschorst.” Hanni wordt inderdaad niet geschorst. Volgens de onderzoekers is overduidelijk dat Delferière om te kopen is. Zo krijgt hij na de geboorte van zijn kind 500 euro van de makelaar en wordt er ook een korting geregeld bij de aankoop van een nieuwe Volkswagen Tiguan. Andere voorstellen, een nieuwe televisie en een koffiezetapparaat worden afgewezen, maar een aanbod voor een mooie baan na zijn scheidsrechterscarrière valt wel in goede aarde.



Met Vertenten wordt minder gebeld door de zaakwaarnemer, maar in een ander gesprek, met een Servische vriend, haalt Veljkovic aan: ‘de scheidsrechter heeft me duidelijk gezegd dat het oké is. Hij begrijpt wat Dejan wilt.’ Veljkovic belt enkele dagen later met een bestuurslid van KV Mechelen. Bronnen aan Het Laatste Nieuws melden dat daarbij is gezegd dat ‘Bart Vertenten zonder te vragen weet wat hij moet doen tijdens de wedstrijd van zaterdag.’ Veljkovic is die dag zelf ook aanwezig in het stadion, maar zal doen alsof hij Vertenten niet kent, zo verzekert hij de scheidsrechter. ,,Perfect”, is het antwoord.