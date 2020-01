Courtois bezorgt Real Madrid geflatteerde zege op Ajax-opponent Getafe

SamenvattingReal Madrid is met de schrik vrijgekomen in de derby tegen Getafe. Dankzij een gelukstreffer en een uitblinkende Thibaut Courtois wist de Koninklijke de aankomende Europa League-tegenstander van Ajax te kloppen (0-3).

Real Madrid had het in de openingsfase lastig met het goedgeorganiseerde en agressieve Getafe. Dat is geen incident: de ploeg van José Bordalás blinkt defensief al jaren uit. Vorig seizoen kreeg alleen Atlético Madrid (29) minder doelpunten tegen in La Liga dan Getafe (35). Die lijn werd doorgetrokken: in de voorgaande 18 competitieduels incasseerde de Ajax-opponent slechts 17 tegentreffers. Alleen FC Barcelona wist dit seizoen in het Coliseum Alfonso Pérez te winnen.



De eerste serieuze kans van het duel vanmiddag was ook voor Getafe. Na dik twintig minuten haalde middenvelder Mauro Arambarri hard uit, maar Thibaut Courtois wist zijn schot de pareren. Na ruim een halfuur liet de thuisploeg de Koninklijke opnieuw schrikken. Een magistrale diagonale volley van Leandro Cabrera vloog maar net langs de paal.

Dat Getafe toch met een achterstand de rust inging, was te wijten aan doelman David Soria, die na 34 minuten volledig mistastte bij een voorzet van Ferland Mendy. Getafe liet zich niet uit het veld slaan. Integendeel. Dat Real zonder tegentreffers de pauze haalde, was een klein wonder. Courtois moest zich nog tweemaal tot het uiterste inspannen.

Beslissing

Al snel na de onderbreking kon Real Madrid opgelucht ademhalen. Raphaël Varane tekende al koppend voor de 0-2, op de rand van buitenspel. Het verzet van Getafe was daarna gebroken. Real loerde op de counter en was via onder anderen Gareth Bale en Vinícius Júnior dicht bij een derde treffer. In de laatste minuut van de blessuretijd tikte Luka Modric alsnog de derde tegen de touwen na een goede counter.



Real Madrid neemt de koppositie over van FC Barcelona, dat vanavond (21.00 uur) speelt tegen Espanyol. Getafe, de nummer 7 van La Liga, treft Ajax op 20 februari in knock-outfase van de Europa League. Een week later staat de return in Amsterdam op het programma.