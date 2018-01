Coutinho siert de maand januari op kalender Liverpool

Dinsdag arriveren, zaterdag uitblinken: Kongolo maakt indruk

13:41 Of Terence Kongolo inmiddels al zijn teamgenoten bij naam kent? Trainer David Wagner van Huddersfield durft het te betwijfelen. Wél is de Amerikaan zeer te spreken over het debuut van de huurling van AS Monaco, die dinsdag tekende en gisteren meteen 90 minuten in de basis stond in het gewonnen duel met Bolton Wanderers (1-2).