Cowboy-voorzitter PAOK drie jaar geschorst

Feyenoord naar CAS om 'bestolen' Lazio te laten betalen voor De Vrij

28 maart Feyenoord is naar het het sporttribunaal CAS gestapt om het laatste deel van de transfersom van Lazio Roma te kunnen innen. De Italiaanse club nam in 2014 verdediger Stefan de Vrij over, maar de Romeinen verzuimden de laatste termijn over te maken naar Rotterdam.