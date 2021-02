Crespo wordt coach van Braziliaanse topclub São Paulo FC

Crespo is bij São Paulo de opvolger van Fernando Diniz, die ontslagen is na een serie slechte resultaten. Onder zijn leiding zakte São Paulo de afgelopen weken van de eerste naar de vierde plaats van de Braziliaanse competitie. De 37-jarige Dani Alves is de aanvoerder en sterspeler van São Paulo. De Spaanse rechtsback Juanfran (36) en de Braziliaanse middenvelder Hernanes (35) zijn andere bekende namen die jarenlang in Europa speelden. São Paulo werd in 2008 voor de zesde en voorlopig laatste keer kampioen van Brazilië. In 2005 won São Paulo het WK voor clubs door Liverpool te verslaan in de finale in Yokohama.



De 45-jarige Crespo leidde vorige maand de Argentijnse club Defensa y Justicia nog naar winst van de Copa Sudamericana, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Europa League. Na dat succes nam hij ontslag, maar toen was al duidelijk dat São Paulo zijn nieuwe club zou worden.