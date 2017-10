Crisisberaad over doorgaan FC Barcelona tegen Las Palmas

Fans Lille gewond bij instorten tribune, duel gestaakt

30 september De Franse competitiewedstrijd tussen Amiens SC en Lille is na een kwartier spelen stilgelegd nadat een deel van de tribunes was ingestort. Het hek voor het uitvak in het Stade de la Licorne van Amiens bezweek toen de supporters van Lille de openingstreffer van Fodé Ballo-Touré vierden. Tientallen fans vielen daardoor een stuk naar beneden.