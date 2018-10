Cristiano haalt hard uit naar Real-voorzitter

Het was hét transfernieuws van afgelopen zomer: Cristiano Ronaldo die Real Madrid na negen seizoenen besloot te verlaten. Juventus werd zijn nieuwe bestemming en de Koninklijke ving een kleine 120 miljoen euro voor de man die de club aan onder meer vier Champions Leagues en twee landstitels hielp. De verzuurde relatie met voorzitter Pérez lag aan de basis van de transfer. Dat bevestigt Ronaldo zelf in een interview met France Football . ,,Ik voelde binnen de club en dan vooral aan de voorzitter dat ze me niet meer naar waarde schatten zoals ze dat in het begin wel deden. In mijn eerste vier, vijf jaar bij Real had ik het gevoel dat ik ‘Cristiano Ronaldo’ was. Nadien keek de voorzitter met andere ogen naar mij. Alsof ik niet langer onmisbaar was, als je snapt wat ik bedoel.”

,,Dat heeft ervoor gezorgd dat ik een vertrek begon te overwegen. Bij momenten keek ik naar het nieuws en hoorde ik dat ik zelf vroeg om te mogen vertrekken. Dat is deels de waarheid, maar ik kon me niet van de indruk ontdoen dat de voorzitter me niet ging tegenhouden.‘’ Dat het de Portugese superster enkel om het geld te doen was doe hij af als onzin. ,,Had het voor mij alleen maar rond geld gedraaid, dan was ik naar China vertrokken. Daar kon ik vijf keer meer verdienen dan bij Juventus of bij Real. Maar ik ben niet naar Juventus gekomen voor het geld. Ik verdien hetzelfde als bij Real, misschien wel minder. Het verschil is dat Juve me echt wou. Ze hebben me dat gezegd en duidelijk laten blijken. Voor Pérez was ik niet meer dan een zakenrelatie. Dat voelde ik gewoon aan. Wat hij tegen mij zei, kwam nooit recht uit zijn hart.”