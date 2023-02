Cristiano Ronaldo bereikt fraaie mijlpaal en scoort daarna nóg drie keer voor Al-Nassr: ‘Geweldig gevoel’

De 38-jarige topscorer heeft na drie competitieduels nu vijf doelpunten gemaakt. Al-Nassr is de koploper in de Saudi Pro League. Al-Wehda staat dertiende in de competitie van zestien ploegen.

500ste goal Ronaldo

De eerste treffer van Ronaldo was zijn 500ste competitietreffer in zijn indrukwekkende loopbaan. Ronaldo scoorde volgens databureau Gracenote 311 keer in de competitie voor Real Madrid, 103 voor Manchester United, 81 voor Juventus en drie voor Sporting. Met nu vijf doelpunten voor Al-Nassr komt hij op 503 competitietreffers. ,,Ik ben blij voor hem’’, zei coach Rudi Garcia na afloop. ,,Het was een goede avond.’’ Via social media reageerde de Portugees zelf ook. ‘Dit is een geweldig gevoel', schreef hij.



Ploeggenoot Luiz Gustavo liet deze week in een interview met RT Arabic doorschemeren dat de wedstrijden van Al-Nassr er ondanks de komst van Ronaldo niet makkelijker op zijn geworden. ,,De aanwezigheid van Cristiano geeft onze rivalen meer stimulans om de koploper te verslaan. Het maakt onze wedstrijden moeilijker. De tegenstanders proberen hun best tegen hem te doen. Cristiano motiveert iedereen.” Vanavond bleek er desondanks geen houden aan.