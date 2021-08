Cristiano Ronaldo denkt Juventus als invaller te redden, maar goal in extra tijd wordt afgekeurd

Er leek vanavond lange tijd niets aan de hand voor Juventus, waar Massimiliano Allegri terug is nadat Maurizio Sarri (kampioen) en Andrea Pirlo (bekerwinnaar en vierde) terug is als trainer na vijf kampioenschappen op rij met de club uit Turijn. Paulo Dybala schoot in de derde minuut al de 0-1 binnen voor Juventus en Juan Cuadrado verdubbelde halverwege de eerste helft de voorsprong al voor Juventus, waar Matthijs de Ligt de hele wedstrijd speelde. In de tweede helft gaf Juventus het echter nog weg en dat was vooral te wijten aan twee grote fouten van Wojciech Szczęsny. Vijf minuten na rust haalde hij Roberto Pereyra knullig onderuit, waarna de Argentijn de terecht toegekende strafschop zelf feilloos benutte: 1-2. Daarmee was het geschutter van Szczęsny nog niet voorbij, want in de 83ste minuut ging de Poolse keeper opnieuw in de fout en dat werd afgestraft door de Spaanse aanvaller Gerard Deulofeu.

Wel geel, geen goal

Cristiano Ronaldo is fit en Juventus hoeft komende week niet midweeks in actie te komen. Toch liet coach Massimiliano Allegri de ster vanavond voor de eerste competitiewedstrijd tegen Udinese op de bank beginnen. Na een uur kwam hij bij een 1-2 voorsprong nog in het veld, maar in de 83ste minuut zag hij zijn doelman dus opnieuw in de fout gaan. In de 95ste minuut leek de tot dan toe onzichtbare Ronaldo nog de winnende 2-3 te maken met een fraaie kopbal. De Portugees ging helemaal uit zijn dak en trok zijn shirt uit om zijn gespierde lichaam te tonen aan het publiek in Udine, maar een minuut later gaf de VAR aan dat er sprake was van buitenspel. Het feest was dus voor niets geweest. Zijn gele kaart bleef staan, maar zijn doelpunt dus niet.

Ronaldo klaar met geruchten

Gisteren verklaarde Allegri nog dat Ronaldo bij Juventus blijft. ,,Ik heb geruchten in de kranten gelezen, maar er was nooit de wil van zijn kant om Juventus te verlaten.” Volgens Sky Italia zou Ronaldo toch weg willen en daarom niet starten. Matthijs de Ligt staat wel in de basis. Pavel Nedved, vice-voorzitter van de Italiaanse club zei tegen sportplatform DAZN dat de reserverol in overleg met de Portugees is. ,,Ronaldo blijft 100 procent zeker.’’

Ronaldo was de geruchten over een vertrek bij Juventus zo zat dat hij dinsdag met een bericht kwam op social media. ,,Na alles wat er over mij gezegd en geschreven is, moet ik toch reageren. Mijn verhaal bij Real Madrid is geschreven. In woorden en cijfers, in trofeeën en cijfers, in records en in krantenkoppen. Het leeft voort in het museum van Bernabéu en zit in de hoofden van iedere fan. Ik weet dat de echte Real Madrid-supporters me in hun hart dragen, dat is omgekeerd ook het geval.”