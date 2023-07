Cristiano Ronaldo geeft hoog op over Saoedische competitie: ‘Zal niveau van Nederland overstijgen’

Talenten van Engeland en Spanje naar EK-finale, Oekraïne en Israël wel mee naar Olympische Spelen

Jong Engeland en Jong Spanje nemen het zaterdagavond (18.00 uur) in Batumi tegen elkaar op in de finale van het Europees kampioenschap. Jong Spanje versloeg woensdagavond in de halve finale in Boekarest in Roemenië Jong Oekraïne met 5-1. Jong Engeland was in de andere halve eindstrijd in Batumi in Georgië met 3-0 te sterk voor de leeftijdsgenoten van Israël.