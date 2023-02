Cristiano Ronaldo met hattrick weer goud waard voor Al Nassr

met samenvatting Erik ten Hag zelfs vergeleken met legendari­sche Sir Alex Ferguson: ‘Wow, we hebben de juiste man te pakken’

Engelse media kwamen gisteravond superlatieven tekort na de overwinning van Manchester United op FC Barcelona (2-1). De ploeg van Erik ten Hag is weer terug aan de top, zo is de gedachte in Engeland. Dat is vooral te danken aan de Nederlandse coach.