Cristiano Ronaldo na werkweigering in genade aangenomen door Erik ten Hag

Champions League Live Champions League | Chelsea leidt bij Salzburg, Gudelj en Dolberg met Sevilla tegen Kopenhagen

De Champions League is toegekomen aan de vijfde speelronde. Wie gaat er verder naar de knock-outfase van het miljardenbal, welke clubs vervolgen het Europese avontuur in de Europa League en wie zien we in het nieuwe jaar niet meer terug in Europa? Check bovenaan dit artikel de tussenstanden en uitslagen van deze dinsdagavond. Om 18.45 uur beginnen de eerste twee wedstrijden: RB Salzburg - Chelsea en Sevilla - Kopenhagen.

19:26