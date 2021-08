Cristiano Ronaldo ontbreekt bij training Juventus: ‘Pikante terugkeer naar Manchester lijkt in de maak’

Samenvatting Milan begint seizoen met zege bij Sampdoria, gelijkspel bij Zoet tegen Strootman

24 augustus AC Milan is met een benauwde zege begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De ploeg van trainer Stefano Pioli won in Genua met 0-1 van Sampdoria. Brahim Diaz kwam al in de negende minuut tot scoren, met dank aan de grabbelende keeper Emil Audero.