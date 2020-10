Cristiano Ronaldo test negatief en hoeft niet langer in thuisisolatie

Ronaldo testte op dinsdag 13 oktober positief. Hij miste daardoor al vier duels van Juventus, waaronder de wedstrijd in de Champions League van woensdagavond tegen FC Barcelona (0-2 nederlaag). Eerder deze week testte Ronaldo nog positief en de regels van de UEFA schrijven voor dat een speler minimaal 24 uur voor aanvang van een wedstrijd negatief moet testen. ,,Voel mij goed en gezond! Forza Juve!”, schreef Ronaldo op Instagram. Daar voegde hij het commentaar ,,PCR is bullshit” aan toe, doelend op de keel- en neusslijmtest die wordt gebruikt om het coronavirus aan te tonen. Die reactie verwijderde hij later.

Juventus wacht zondag de thuiswedstrijd tegen Spezia Calcio, de club van doelman Jeroen Zoet. Ferencváros is woensdag in Boedapest de volgende tegenstander in de Champions League, volgende week zondag wacht de uitwedstrijd bij Lazio. Juventus begon onder de nieuwe trainer Andrea Pirlo teleurstellend aan het seizoen met drie gelijke spelen in de eerste vier gespeelde competitieduels. Wel staat Juventus op negen punten, omdat het naast de zege op Sampdoria ook drie punten kreeg voor de wedstrijd tegen Napoli die nooit werd gespeeld.