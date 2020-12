Cristiano Ronaldo uitgeroepen tot ‘beste speler van de eeuw’ op gala van zaakwaarnemer Mendes

Mendes werd voor de tiende keer in elf jaar verkozen tot beste zaakwaarnemer ter wereld. Alleen in 2016 besloot hij de prijs op zijn eigen gala aan Mino Raiola te laten. De prijs voor beste voetballer van 2020 ging naar de Poolse spits Robert Lewandowski, die onlangs ook al de FIFA The Best Award won. De spits van Bayern München nam de prijs zelf in ontvangst.



Cristiano Ronaldo werd in de voorgaande negen jaar zes keer verkozen tot beste speler van het jaar, met Radamel Falcao (2012), Franck Ribéry (2013) en Lionel Messi (2015) als de andere winnaars. De 35-jarige Portugees won dit jaar dus niet, maar de aanvaller van Juventus ging uiteraard niet met lege handen naar huis. Ronaldo werd verkozen tot ‘Player of the Century’, terwijl Real Madrid werd verkozen tot beste club van deze eeuw. Dat er pas twintig van de honderd jaar van de 21ste eeuw zijn verstreken leek de organisatie niet te hinderen bij het uitreiken van deze prijzen. Ronaldo reageerde bovendien enigszins emotioneel toen hij de prijs in ontvangst nam.



Er was ook nog een prijs voor Gerard Piqué. De 33-jarige verdediger van FC Barcelona, die vorige maand een zware knieblessure opliep, ontving net als Iker Casillas de ‘Player Career Award’. Bayern München-trainer Hans-Dieter Flick werd verkozen tot beste trainer van het jaar, waarmee hij zijn landgenoot Jürgen Klopp opvolgde. Bij de FIFA The Best Awards kreeg Klopp onlangs nog meer stemmen dan Flick.