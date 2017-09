Crystal Palace ontslaat De Boer na vier nederlagen

Crystal Palace is desastreus aan het seizoen begonnen, met nederlagen tegen Huddersfield Town (0-3), Swansea City (0-2), Liverpool (1-0) en Burnley. In de League Cup werd nipt gewonnen van Ipswich Town, dat uitkomt in de Championship. Na vier Premier League-duels werd er nog geen punt gepakt en geen doelpunt gemaakt. Dat is de slechtste start van het seizoen van The Eagles sinds 1925.



Alleen Bournemouth en West Ham United zijn ook nog puntloos in de Premier League. Volgens Engelse media is Roy Hodgson topkandidaat om de Nederlander op te volgen. De 70-jarige Hodgson is clubloos nadat hij met de Engelse nationale ploeg in de achtste finales van het EK vorig jaar werd uitgeschakeld door IJsland. Daarna stapte hij op.