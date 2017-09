'Crystal Palace wilde De Boer al voor duel Burnley ontslaan'

Op 28 augustus hadden De Boer, voorzitter Steve Parish en technisch directeur Dougie Freedman een gesprek waarna Parish en Freedman het gevoel hadden dat De Boer absoluut niet de juiste man was voor Palace. Gelijk daarop werd er met onder andere Roy Hodgson gesproken, maar omdat de transfermarkt nog open was, werd besloten om eerst daar de focus op te leggen.



De Boer moest eigenlijk al ontslagen worden voor het duel met Burnley. Hoewel Palace duidelijk beter speelde dan in eerdere duels en het verloor door een gigantische blunder van Lee Chung-yong was de beslissing over het lot van De Boer allang genomen en de uitslag dus volkomen irrelevant.