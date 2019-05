Cultclub Union Berlin debuteert in de Bundesliga, Stuttgart gedegradeerd

Grote kansen bleven in het restant van de eerste helft uit, zoals ook de tweede helft lange tijd weinig spektakel bood. De 0-0 tussenstand was uiteraard goed nieuws voor het Union van de Zwitserse trainer Urs Fischer, dat na iets meer dan een uur bijna zelfs de leiding nam. Abdullahi raakte echter de paal.

Historisch

De promotie is historisch. Toen de Bundesliga in 1963 het levenslicht zag, speelde Union nog in de Oost-Duitse competitie. Na de hereniging van Oost- en West Duitsland in 1990 begon de bescheiden cultclub uit Berlijn-Köpenick aanvankelijk in de Regionallliga. In 2009 promoveerde het als kampioen van de Derde naar de Tweede Bundesliga, waarin het sindsdien onafgebroken speelt.