Curaçao ook te sterk voor Cuba

In de elfde minuut opende Leandro Bacuna de score voor de equipe van bondscoach Guus Hiddink. Zestien minuten later kwamen de Cubanen echter op gelijke hoogte door een doelpunt van Onel Hernandez. Net voor het rustsignaal klonk zette Charlison Benschop Curaçao weer op voorsprong door de 1-2 binnen te werken. In de tweede helft kwamen beide ploegen niet meer tot scoren.



Curaçao speelt op 5 juni de volgende kwalificatiewedstrijd. Dan zijn de Britse Maagdeneilanden de tegenstander.