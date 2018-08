Cutrone verpest in extremis rentree Karsdorp bij Roma

Karsdorp speelde voor het eerst dit seizoen mee bij de Romeinen. Vorig seizoen kwam de van Feyenoord overgekomen verdediger slechts één keer in actie. Verder was hij bezig met het herstellen van een zware knieblessure. Karsdorp werd in de 78e minuut vervangen.



Justin Kluivert bleef op de bank bij AS Roma, vorig seizoen halve finalist in de Champions League. De derde Nederlander, Kevin Strootman, vertrok eerder in de week naar Olympique Marseille.



Na drie duels heeft Roma nu vier punten in de Serie A.