Cvitanich en Cassierra kampioen met Racing Club

Racing Club speelde 1-1 bij Tigre en dat was voldoende om de titel zeker te stellen. Augusto Solari schoot in de 57ste minuut het doelpunt dat voor de titel zorgde. De gelijkmaker van de thuisploeg viel in de blessuretijd.

Cassierra kwam in de winterstop over van Ajax, dat de spits voor anderhalf jaar huurt met een optie tot koop. Hij speelde nog geen seconde voor zijn nieuwe club. Cvitanich, die sinds begin dit jaar bij Racing speelt, stond in de kampioenswedstrijd in de basis. Hij was goed voor drie goals in negen duels.