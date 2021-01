Cynische Klopp doet ‘Beenhakkertje’: ‘Hoelang hebben we?’

Klopp had Danny Ings in de 2de minuut de score zien openen en daarna zijn ploeg vooral zien worstelen met zichzelf. ,,Onze start was duidelijk teleurstellend”, beaamde Klopp, die met de ‘Reds’ in de laatste drie competitieduels niet tot winst kwam. ,,Niet alleen door het doelpunt, maar over het geheel gezien. We wisten wat we konden verwachten van Southampton, maar toch werden we verrast en dat mag natuurlijk niet. We hebben uitstekende spelers, maar ze leken bij de aftrap niet klaar voor deze wedstrijd.”