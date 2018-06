Cynische Ramos voelt zich de 'boeman'

Paul Breitner: Spelers Oranje zongen over 'Nazischwei­nen'

14:34 In 1974 hield het toenmalige West-Duitsland het Nederlands elftal in München van de wereldtitel af. Aan de vooravond van het WK in Rusland kijken Duitse topspelers van weleer deze dagen in Bild terug op de vier wereldtitels van Die Mannschaft.