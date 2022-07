Cyriel Dessers neemt KRC Genk bij de hand en helpt ploeg aan eerste zege

Met video Sarina Wiegman kan zich legendari­sche status aanmeten: ‘Gaat niet om mij, maar om het team’

In haar twintigste interland als bondscoach van Engeland kan Sarina Wiegman zich al een legendarische status laten aanmeten, in een land dat snakt naar eindelijk weer een internationale prijs. Duitsland is het laatste obstakel voor haar tweede EK-winst op rij. ,,Het gaat niet om mij, maar om het team.”

10:44