‘D-day’ voor de Bundesliga: Europese voetballiefhebbers kijken vol interesse mee

Het is ‘D-day’ voor de Duitse Bundesliga. Waarschijnlijk in de loop van de middag besluit de Duitse regering of er later deze maand weer op het hoogste niveau gevoetbald mag worden.

Daarmee zouden in ieder geval de eerste en tweede Bundesliga het seizoen 2019-2020 alsnog uit kunnen spelen. Sowieso zonder publiek en met tal van ingrijpende voorzorgsmaatregelen. Spelers, trainers en begeleiders zouden volgens uitgelekte voorstellen eerst twee weken in quarantaine moeten.



Door de corona-crisis ligt ook in Duitsland het voetbal sinds begin maart stil, maar vorige maand bleek al dat er behoorlijk wat draagvlak is om een doorstart te maken. Deelstaatministers van Rijnland-Palts en Beieren maakten zich toen al hard voor doorspelen. Daarbij speelt niet alleen het sportieve aspect mee, maar wegen ook de financiële belangen voor de Bundesliga-clubs zwaar. Honderden miljoenen aan tv-gelden staan op het spel als er niet doorgevoetbald wordt en die bedragen maken een veel groter deel van de begrotingen van clubs uit dan bijvoorbeeld in Nederland.

In heel Europa kijken voetballiefhebbers met veel belangstelling mee wat er in Duitsland gebeurt. In Nederland en Frankrijk is de competitie al afgeblazen en de Duitse regering moet zich onder leiding van bondskanselier Angela Merkel nu buigen over de kansen en risico’s. Met een strikt plan gaan de clubs en Duitse voetbalbond voor een herstart, waarschijnlijk op 22 mei. Spelers moeten daarvoor dus nog wel in quarantaine. Afgelopen week werden tien spelers positief getest op het corona-virus, bij testen bij alle profclubs uit de hoogste en tweede voetbalafdeling van het land. Daarna ontstond ook nog opschudding omdat Salomon Kalou bij Hertha BSC een loopje nam met de veiligheidsvoorschriften.