Daley Blind maakt bij ruime bekerzege officiële debuut voor Bayern München

Met samenvatting Pep Guardiola looft ‘uitzonder­lij­ke’ Nathan Aké na winnende goal in FA Cup-kra­ker met Arsenal

Nathan Aké heeft Manchester City naar de achtste finales van de FA Cup geschoten. De 27-jarige international zorgde in het Etihad Stadium in Manchester voor de enige treffer in de topper tegen Arsenal: 1-0.

28 januari