Daley Blind maakt na pijnlijk vertrek bij Ajax sensationele overstap naar Bayern München

Hij tekent een contract voor de rest van dit seizoen. In de zomer kijken Bayern en Blind of nog een extra seizoen een optie is. Blind vloog vanmorgen naar München en sluit morgen aan op het trainingskamp van Bayern in Doha.

Blind keerde in de zomer van 2018 voor 16 miljoen euro terug bij Ajax, nadat hij vier jaar eerder voor 17,5 miljoen euro was verkocht aan Manchester United. In zijn eerste seizoen terug in Amsterdam vormde hij samen met de jonge aanvoerder Matthijs de Ligt het centrale duo waarmee Ajax de landelijke dubbel won en zich bijna plaatste voor de finale van de Champions League, tot Lucas Moura drie keer toesloeg in de Johan Cruijff Arena. Met Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch, die afgelopen zomer al van Ajax naar Bayern gingen, komt hij nog twee oud-teamgenoten tegen in het zuiden van Duitsland.

Na het vertrek van Erik ten Hag afgelopen zomer veranderde de situatie van Blind bij Ajax stilletjes aan. Onder trainer Alfred Schreuder raakte Blind in oktober zijn basisplaats kwijt, nadat Ajax in de Champions League vier van de zes poulewedstrijden verloor. Het clubicoon van Ajax vertrok vorige week nog door een zijdeur uit de Johan Cruijff Arena.

Blind wilde het liefst de training in Amsterdam hervatten, om in de loop van januari transfervrij de overstap te maken als zich een interessante optie aandiende, maar daar wilde de directie van Ajax niet meer op wachten. De clubleiding verscheurde het contract van Blind, die met een transfervrije status wel meer interesse genereerde.



Blind schreef vorige week nog een open brief waarin hij over zijn emoties vertelde rond zijn vervelende vertrek bij Ajax, de club waar hij 333 wedstrijden tot 13 goals en 21 assists kwam. Na zijn vertrek bij Ajax leken Royal Antwerp FC en Real Sociedad de twee belangrijkste kandidaten om Blind in te lijven, maar het wordt dus een stap naar een van de toonaangevende clubs in het Europese voetbal.

Volledig scherm Daley Blind met Matthijs de Ligt op de training bij Oranje. © Pim Ras Fotografie

Vervanger van Lucas Hernandez

Blind wordt bij Bayern München gezien als de vervanger van Lucas Hernandez. De 26-jarige linksbenige verdediger uit Marseille liep op het WK in Qatar in de eerste wedstrijd een kruisbandblessure op, waarna hij op linksback werd vervangen door zijn broertje Theo Hernandez. Blind stond op het WK vijf keer in de basis en kwam daarmee op 99 interlands voor Oranje, waarvoor hij op 6 februari 2013 debuteerde onder Louis van Gaal.

Bayern München hervat de Bundesliga op vrijdag 20 januari met de topper tegen nummer drie RB Leipzig. Daarna volgen thuiswedstrijden tegen FC Köln en Eintracht Frankfurt. SC Freiburg is de huidige nummer twee in de Bundesliga, op vier punten van Bayern dat jaagt op een elfde landstitel op rij en 33ste in titel. Blind werd al zeven keer landskampioen met Ajax en won met Manchester United de FA Cup en Europa League.

Volledig scherm Daley Blind werd in de kwartfinale van het WK na 64 minuten naar de kant gehaald. © AFP

Naast De Ligt en Blind beschikt Bayern-trainer Julian Nagelsmann (35) centraal achterin ook over Dayot Upamecano, Benjamin Pavard, Bouna Sarr en Josip Stanisic. Op linksback speelt de razendsnelle Canadees Anthony Davies bijna altijd.

Bayern speelt in de achtste finales van de Champions League tegen Paris Saint-Germain, waarmee voor Blind een volgend duel met Lionel Messi wacht na de nederlaag tegen Argentinië in de kwartfinales van het afgelopen WK. Blind werd toen na 64 minuten vervangen door Luuk de Jong. De heenwedstrijd is op 14 februari in het Parc des Princes in Parijs, de return op 8 maart in de Allianz Arena in München. Iedere club die nog Europees voetbal speelt mag in januari drie nieuwe spelers inschrijven voor de knock-outfase, ongeacht eerdere Europese duels voor andere clubs dit seizoen.

Met de komst van Blind is de selectie van Bayern voor de tweede seizoenshelft nog niet compleet. De club is ook nog op zoek naar een vervanger voor de langdurig geblesseerde keeper Manuel Neuer.

De cijfers van de Bundesliga

Programma en uitslagen Bundesliga

Stand Bundesliga

Statistieken Bundesliga

