Dani Alves denkt WK te halen ondanks knieblessure

Moeskroen blijft in Jupiler Pro League, ondanks protest Mechelen

16:17 Moeskroen speelt ook komend seizoen in de Jupiler Pro League, de hoogste klasse van het Belgische voetbal. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport heeft dat bepaald nadat het gedegradeerde KV Mechelen beroep had aangetekend tegen de licentie die aan Moeskroen was verstrekt.