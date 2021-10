Danjuma redt in blessuretijd punt voor Villarreal

Wassen beeld van Ronaldo in verkeerd shirt zorgt voor beroering

20 oktober De makers van het wassen beeld van Cristiano Ronaldo in het gloednieuwe museum van Madame Tussauds in Dubai kunnen opnieuw beginnen. De Portugese aanvaller van Manchester United staat er immers te pronken in een shirt van Juventus. De misser zorgt voor flink wat beroering op sociale media.