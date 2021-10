Dankzij corona weten we het zeker: thuisvoordeel bestaat echt in de Premier League

Oud-Olympique Marseille-baas en politicus Bernard Tapie (78) overleden

3 oktober Op 78-jarige leeftijd is vanmorgen de controversiële Franse zakenman Bernard Tapie, voormalig eigenaar van Adidas, overleden. De voormalige eigenaar van voetbalclub Olympique Marseille, waarmee hij in 1993 de eerste winnaar werd van de Champions League, was ook oud-minister in Frankrijk. Tapie was omstreden. Hij moest herhaaldelijk voor de rechter verschijnen, onder meer op verdenking van fraude en verduistering.