Danny Buijs gepresenteerd als trainer KV Mechelen: ‘Ik zal ook hier fouten maken’

Zonder de drie kinderen, maar vergezeld door vrouw, zus en vrienden wandelde Danny Buijs de skybar van het AFAS Stadion binnen. ,,De klik met KV Mechelen was er van bij de start”, opende Buijs, die overkomt van FC Groningen en een contract van onbepaalde duur tekende. Het is zijn eerste buitenlandse avontuur. ,,Ik heb intensieve gesprekken gevoerd met het bestuur en heb twee wedstrijden bezocht in de play-offs - een vreemd format, trouwens. Die hebben me over de streep getrokken. De volkse sfeer die in deze club heerst, past perfect bij mij.”