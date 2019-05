David Luiz langer bij Chelsea: ‘Ik houd van deze club’

De international kwam in 2011 bij Chelsea, maar vertrok in 2014 wel voor twee jaar naar Paris Saint-Germain. Daarna keerde hij terug in Londen. Luiz plaatste zich deze week met Chelsea voor de finale van de Europa League.



,,Ik ben blij dat ik de kans krijg om hier te blijven voetballen'', zei Luiz. ,,Ik houd van deze club en ben nog even ambitieus als in mijn begintijd als speler.''