David Silva zwaait samen met zoontje Mateo af als Spaans international

Spanje speelt daar vanavond in het Estadio Gran Canaria in Las Palmas een oefeninterland tegen Bosnië en Herzegovina. Silva werd geboren op Gran Canaria in Arguineguín, maar verhuisde op zijn veertiende naar Valencia. Daar brak de begaafde linkspoot in 2004 door. In de zomer van 2010 stapte Silva over naar Manchester City, waar hij nu al negen seizoenen het spel maakt op het middenveld. Silva nam afscheid met zijn zoontje Mateo in zijn armen. Mateo werd in december 2017 (te vroeg) geboren en moest vervolgens nog maanden in het ziekenhuis in Valencia blijven, maar mocht in mei van dit jaar naar huis in Manchester.



Silva speelde sinds zijn debuut op 15 november 2006 liefst 125 interlands voor de Spaanse ploeg, waarin hij goed was voor 35 doelpunten. Hij won met zijn land het EK 2008, WK 2010 en EK 2012. Daarna speelde Silva nog drie eindtoernooien, waarin de Spaanse ploeg keer op keer vroeg werd uitgeschakeld.