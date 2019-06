Davinson Sánchez: Elk team kan een voorbeeld nemen aan Ajax

Door Jesper Langbroek

Sánchez vergelijkt het goede jaar van Ajax in de Champions League met het bereiken van de Europa League-finale in het seizoen dat hij in Amsterdam speelde. ,,Natuurlijk is de Champions League een niveau hoger, maar in een bepaald opzicht is het succes met elkaar te vergelijken. In het begin had niemand hoge verwachtingen van Ajax, maar daar hadden de spelers geen boodschap aan. Ze voetbalden gewoon. Ajax denkt niet te veel aan de tegenstanders en probeert volgens hun eigen filosofie te spelen. Daar kan elk team een voorbeeld aan nemen. Ze hebben de resultaten die ze behaald hebben helemaal zelf verdiend”, aldus Sánchez.

In de halve finale van de Champions League in Londen speelde Sánchez tegen zijn oude ploeg. Het was een bijzonder moment voor de verdediger, ondanks dat hij maar kort bij Ajax speelde. ,,Ik heb met bijna alle jongens samengespeeld, alleen met Tadic en Tagliafico niet. Maar Neres, Ziyech, Schöne zijn nog steeds mijn vrienden, goede jongens. En Matthijs de Ligt natuurlijk, mijn vriend in het centrum. Het is belangrijk om ook naast het veld plezier te maken, en dat deden we. Bij de uitwedstrijd was ik helaas geblesseerd, maar het was fijn om terug te zijn in de Johan Cruijff Arena. Ik heb maar tien maanden bij Ajax gespeeld, maar ik heb er enorm veel geleerd.”

Sánchez ging met Tottenham ten koste van Ajax naar de finale. In de van Liverpool verloren finale speelde hij niet. ,,Het was moeilijk om te zien. Als je de finale haalt, wil je winnen. Je weet nooit of en wanneer de volgende kans komt.”

Woensdag behaalde Sánchez met Colombia een 1-0 overwinning op Qatar op de Copa América in Brazilië. In de eerste wedstrijd won hij al met zijn land van het Argentinië van Lionel Messi (2-0). De Colombiaan heeft respect voor de ster van FC Barcelona, maar geen ontzag. ,,Op het veld moet je niet te veel nadenken. Juist tegen spelers als Messi moet je gefocust zijn. Je moet zoals altijd je tackles maken en de bal onderscheppen. Het was onvergetelijk om tegen hem te spelen. Hij is een van de beste spelers in de historie van het voetbal. Wij hebben gewonnen van Argentinië, maar ik kan daarom nog niet zeggen dat ik beter ben dan hij.”

Het had overigens niet veel gescheeld of Sánchez had bij dezelfde club als Messi gespeeld. Voordat hij in 2016 naar Ajax kwam, had hij de optie om bij FC Barcelona te tekenen. ,,Dat was een moeilijke overweging, maar je moet je hart volgen. Ik liet me niet verblinden door het feit dat een grote club als Barcelona me wilde hebben. Je moet ook denken aan je kansen om te spelen. Uiteindelijk heb ik in Nederland een mooi seizoen gehad.”