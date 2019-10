De Boer met Atlanta United dankzij wat geluk door in play-offs

De Argentijnse rechtsback werd met een steekpass gelanceerd door zijn landgenoot Ezequiel Barco. In plaats van de bal voor te geven op topschutter Josef Martinez schoot Escobar hoog en hard in de korte hoek binnen.

In de blessuretijd ontsnapte het elftal van De Boer tot twee keer toe aan de gelijkmaker. Aanvoerder Michael Parkhurst moest met een ogenschijnlijk zware schouderblessure van het veld.



Atlanta United was in de reguliere competitie op de tweede plaats geëindigd in de Eastern Conference, achter New York City FC. Die club plaatste zich daardoor direct voor de tweede ronde van de play-offs.



De ploeg van De Boer gaat het nu opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Philadelphia Union en New York Red Bulls. De winnaars van de Eastern en Western Conference treffen elkaar in de grote finale van de MLS, op 10 november.