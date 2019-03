De Boer op de schopstoel in Atlant? ‘Totaal niet aan de orde’

Door Tim Reedijk



Van een afrekencultuur als in Europa is in Amerika geen sprake. Althans, dat denkt Robert Maaskant, de huidige technisch directeur van Almere City die zelf een verleden heeft in de Major League Soccer (MLS). Hij coachte op lager niveau Texas Dutch Lions FC en in 2014 was hij nog assistent- en veldtrainer bij Columbus Crew. ,,Het is zelfs zo dat je het een beetje mist. Een bepaalde beleving. Spanning dat het ergens om gaat. De MLS is in deze fase entertainment. Het gaat echt om de play-offs, dan begint het.”



Maar: op social media neemt de kritiek op De Boer al toe. Gekscherend werd hij al ‘Frank de Bore’ genoemd en er wordt her en der al voorzichtig geroepen om zijn vertrek. Juist omdat Atlanta United vorig seizoen zo goed presteerde met aanvallend voetbal, waar de Nederlander dat er nog niet in heeft kunnen slijpen. En als je nu niet presteert, haal je misschien zelfs de play-offs niet. Maar volgens Maaskant is het nog te vroeg om te speculeren over een gedwongen vertrek. ,,De media letten vooral op het aantal overwinningen en dus is het nu wel Frank ‘zero wins’ de Boer. Maar druk vanuit de pers? Totaal niet. Het land is zo groot dat er een wereld tussen zit als je met, pak 'm beet, Seattle in Florida speelt. Het is maar een klein stukje in de krant, al neemt de aandacht wel toe. Soms mis je ook wel de druk.”



,,Er worden wel trainers ontslagen, natuurlijk”, vervolgt Maaskant. ,,Het gaat vooral om gedrevenheid, hoe je overkomt op je publiek. Ik hoorde Frank laatst zeggen dat het wel veel reizen is. Ja, denk ik dan, dan ben je niet goed voorbereid. Het is echt anders dan een team in Europa coachen.”