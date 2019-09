De Bruyne gidst België simpel langs Schotland

In de heksenketel die Hampden Park heet, liet België zich niet afschrikken. Schotland was een eenvoudige prooi gebleken in Glasgow. Na een half uur spelen stond het al 0-3. Romelu Lukaku opende, op aangeven van Kevin de Bruyne, binnen tien minuten het Belgische doelpuntenbal. De nieuwe spits van Inter ging door waar hij bij Inter mee gestopt was: scoren.