De Bruyne mogelijk lange tijd eruit door knieblessure

Egypte wil ruim zes jaar na stadion­ramp weer fans toelaten

12:07 Ruim zes jaar na de stadionramp in Port Said wil de Egyptische regering weer fans in voetbalstadions toelaten. Het is de bedoeling dat eerst maximaal 5000 mensen per competitiewedstrijd naar binnen mogen en dat aantal te verhogen als blijkt dat het goed gaat.