De Bruyne praat al over langer verblijf bij Manchester City

De 29-jarige middenvelder, die zondag met België te sterk was voor Engeland (2-0), doet de onderhandelingen zelf. ,,In deze situatie kan dat, want ik wil graag bij City blijven. Als ik City zou willen verlaten en de club zou dat niet willen, dan is dat een situatie waarin je wél iemand nodig hebt om te bemiddelen”, aldus De Bruyne, die nog een contract heeft tot medio 2023.

,,Ik heb nog een contract voor 2,5 jaar. We zijn momenteel een beetje aan het babbelen, maar we zijn nog niet ver in de gesprekken. Er zal niet moeilijk gedaan worden in de onderhandelingen, en dat geldt voor beide kanten. Want zo zitten we niet in elkaar.”