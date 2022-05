De Bruyne vol vertrouwen voor return tegen Real Madrid: ‘Iedereen verwacht grote wedstrijd’

In 2016 stonden Real Madrid en Manchester City ook tegenover elkaar in de halve eindstrijd van het belangrijkste toernooi voor Europese clubteams. Real won toen. ,,Ik denk dat we er nu beter voorstaan. Destijds beleefden we een lastig einde van het seizoen en toen was Madrid nog de te kloppen ploeg in Europa. Intussen hebben wij stappen gezet als team: we hebben meer ervaring en spelen gewoon beter. Hopelijk zijn we nu beter voorbereid”, aldus De Bruyne, die met Manchester City een voorsprong van 4-3 uit de eerste wedstrijd verdedigt.