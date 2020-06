De Bruyne ziet nog genoeg kansen met City: ‘We doen het toch niet onaardig’

,,Ik denk dan ook dat we nog heel wat kansen hebben in die bekercompetities. Stel je voor dat we ze zouden winnen, dan zou het alsnog een ongelooflijk seizoen zijn”, zegt Belgisch international De Bruyne op de website van de club.

In de FA Cup wacht Newcastle United in de kwartfinales, in de Champions League verdedigt zijn ploeg een 2-1-voorsprong van de uitwedstrijd tegen Real Madrid, kort voor de coronacrisis de sport stillegde. Daarna volgen mogelijk de kwartfinales in toernooivorm. ,,In vergelijking met andere ploegen doen we het toch niet onaardig”, vindt De Bruyne. ,,Naast de titel grijpen is nooit leuk, maar ik denk dat we eerlijk moeten zijn en toegeven dat Liverpool beter was dit jaar.”