‘De dag dat ik me iets aantrek van wat kranten schrijven, is de dag dat ik opstap’

,,De dag dat ik me iets aantrek van wat de kranten schrijven is de dag dat ik opstap”, zei Zidane tijdens een persconferentie, een dag voor het bezoek van Real aan koploper Sevilla.



,,Ik sta sterk en ik geef nooit op. Ik blijf mijn best doen zo lang de club mij de kans geeft. Mijn positie staat volgens mij totaal niet ter discussie.” Spaanse media melden dat Real-voorzitter Florentino Pérez graag Mourinho als coach terughaalt naar Bernabéu. ,,Het is zoals het is”, zei Zidane. ,,Telkens als de ploeg een slecht resultaat behaalt is er de roep om verandering. Het is lastig, maar de realiteit.”



Real Madrid staat vierde met 8 punten uit vier duels.