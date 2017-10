De elf landen die nu zeker zijn van het WK in Rusland

Aan het WK mogen 32 landen meedoen. Of Nederland daar bij gaat zijn is zeer de vraag. Oranje moet zaterdag hopen dat Zweden niet uit z'n slof schiet tegen Luxemburg, om een uur later zelf zaken te doen in Wit-Rusland. Als dat allemaal de goede kant op valt, kan dinsdag het karwei in de Arena geklaard worden in een directe confrontatie met de Zweden.



En zelfs dan, als de ploeg van bondscoach Dick Advocaat deze onvervalste houdini-act op zou voeren, is het mogelijk dat Nederland de play-offs misloopt als slechtste nummer twee. Dat heeft Oranje nog altijd niet in eigen hand.