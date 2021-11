De Grote Gids: dit weten we nu van het WK in Qatar

Het 22ste wereldkampioenschap voetbal wordt in 2022 in Qatar georganiseerd. Hieronder lees je alles over de weg van Oranje naar het WK, de mogelijke tegenstanders, de loting en het speelschema.

Het WK begint pas in de winter van 2022, waardoor Oranje tot die tijd nog verschillende interlands zal spelen. Dat is belangrijk, want door de onhandige timing heeft Louis van Gaal zijn 23 spelers voor het WK waarschijnlijk pas een week voor de start bij elkaar.

De eerstvolgende interlandperiode is tussen 21 en 29 maart. De ploeg van Van Gaal zal dan twee oefenwedstrijden spelen, terwijl andere Europese landen in de play-offs strijden om de laatste drie WK-tickets. Vervolgens gaat de Nations League op 30 mei weer van start. Tot 14 juni speelt Nederland vier keer in de Nations League. Vervolgens komt de ploeg van Van Gaal in september weer samen voor twee Nations League-wedstrijden.

Loting

Op 1 april 2022 vindt de loting plaats in Doha, hoewel de kwalificatie dan nog niet overal is afgelopen.

De 32 deelnemende teams worden eerst over vier potten verdeeld, gebaseerd op de FIFA-wereldranglijst. Het gastland, Qatar, zit automatisch in Pot 1 en zal groepshoofd zijn van poule A, samen met in elk geval België, Brazilië en Frankrijk. Nederland staat elfde op de ranglijst en zal in pot 2 terecht komen.

Bij de loting mag er maximaal één land per continent in een poule geplaatst worden, met uitzondering van Europa (twee per poule).

Wanneer?

De openingswedstrijd vindt plaats op 21 november in het Al Baytstadion, en de finale wordt 18 december gespeeld in het Lusailstadion. Het is voor het eerst dat het WK in de winter plaatsvindt. Pas ná de toewijzing van het WK aan Qatar werd bedacht dat de zomerse middagtemperatuur van 40 graden in de schaduw toch te warm was. Na veel overleg tussen de FIFA en de voetbalbonden werd in december 2015 besloten het WK naar de winter te verplaatsen.

Wie?

We zijn er weer bij! Nederland heeft zich al geplaatst, maar wie nog meer? Elk continent heeft een bepaald aantal WK-plekken te verdelen. Enkele landen plaatsen zich direct, anderen via play-offs. Dit is de stand van zaken:

Europa (13 plekken)

In Europa is de WK-kwalificatie zo goed als afgelopen. Alle nummers één hebben zich direct geplaatst. De nummers twee krijgen nog een kans via de play-offs. Deze landen zijn al geplaatst in Europa:

• Duitsland

• Denemarken

• Frankrijk

• België

• Kroatië

• Spanje

• Servië

• Engeland

• Zwitserland

• Nederland

• play-offs 1

• play-offs 2

• play-offs 3

De play-offs worden gespeeld op 24-25 maart (halve finales) en 28-29 maart (finale). De volgende landen strijden daar om de tickets: Portugal, Schotland, Italië, Rusland, Zweden, Wales, Turkije, Polen, Noord-Macedonië, Oekraïne, Oostenrijk en Tsjechië. Die laatste twee landen doen vanuit de Nations League mee aan de play-offs.

Zuid-Amerika (4 plekken)

De Zuid-Amerikaanse landen strijden bij WK-kwalificaties in één poule om vier WK-tickets. Plek vijf van de poule gaat naar de intercontinentale play-offs (zie onderaan). Deze landen zijn al gekwalificeerd:

• Brazilië

• Argentinië

• Plek 3

• Plek 4

Noord-Amerika (3 plekken)

De kwalificatie in Noord-Amerika heeft de derde en laatste ronde bereikt. Hier strijden Mexico, Verenigde Staten, Costa Rica, Jamaica, Honduras, Canada Panama en El Salvador in een poule om drie WK-tickets. De nummer vier van de poule gaat naar de intercontinentale play-offs (zie onderaan). Er is nog geen land zeker van kwalificatie.

Afrika (5 plekken)

De kwalificatie in Afrika gaat naar de derde ronde. Daar strijden tien groepswinnaars om vijf tickets. De landen spelen een uit- en thuiswedstrijd tegen elkaar. Het land dat over die twee wedstrijden de winnaar is kwalificeert zich voor het wereldkampioenschap.

Geplaatste landen bij de loting zijn: Senegal, Marokko, Tunesië, Nigeria en Algerije. Zij kunnen op 18 december loten tegen: Egypte, Kameroen, Ghana, Mali of DR Congo. Ghana’s plaatsing is nog onder voorbehoud van een onderzoek naar matchfixing in het beslissende duel met Zuid-Afrika.

Azië (5 plekken)

De kwalificatie in Azië zit in de derde en laatste ronde. In twee groepen van zes gaan de eerste twee landen naar het WK. De nummers drie strijden met elkaar om één plekje in de intercontinentale play-offs. Daar moeten Bert van Marwijk (bondscoach Verenigde Arabische Emiraten) en Dick Advocaat (Irak) nog op hopen. Het vijfde ticket gaat naar gastland Qatar. Nu zijn al gekwalificeerd:

• Qatar

• Poule A, plek 1

• Poule A, plek 2

• Poule B, plek 1

• Poule B, plek 2

Oceanië

De 11 landen uit Oceanië strijden in maart 2022 om een ticket voor de intercontinentale play-offs. Zij kunnen zich niet direct plaatsen voor het WK.

Intercontinentale play-offs (2 plekken)

Vier confederaties leveren één land voor de intercontinentale play-offs: Afrika, Zuid-Amerika, Noord-Amerika en Oceanië. Deze landen krijgen een directe tegenstander geloot, waartegen ze een uit- en thuiswedstrijd spelen. De winnaars over twee duels kwalificeren zich als laatsten WK. De wedstrijden staan gepland voor juni 2022.

Speelschema & stadions

In totaal zijn er 64 wedstrijden, 5 speelsteden en 8 stadions. Alle belangrijke faciliteiten en speelsteden bevinden zich binnen een straal van slechts 60 kilometer.

Speelschema:

• 21 november - 2 december: poulefase

• 3 december - 6 december: achtste finales

• 9 december - 10 december: kwartfinales

• 13 december - 14 december: halve finales

• 17 december: troostfinale

• 18 december: finale

Speelsteden en stadions:

• Doha (Al Thumama, Education City, Khalifa International, Ras Abo Aboud)

• Lusail (Lusail Iconic Stadion, finale)

• Al-Khor (Al Bayt Stadion, openingswedstrijd)

• Al-Rayyan (Al Rayyan Stadion)

• Al-Wakrah (Al Janoub Stadion)

Tijdverschil

In Qatar is het twee uur later dan in Nederland. De wedstrijden worden in de middag en avond gespeeld, dus we zullen geen nachten wakker hoeven blijven voor de wedstrijden. De precieze tijden van de wedstrijden zijn nog niet bekend.