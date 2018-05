De Guzman en Willems verrassen Bayern in bekerfinale

Ante Rebić was met twee treffers de grote man aan de kant van Frankfurt. De Kroaat profiteerde in de elfde minuut van een fout van James Rodríguez, die wel heel nonchalant de bal verloor. Hij tekende in de 82ste minuut ook voor de belangrijke tweede treffer. Bayern München was even na rust op gelijke hoogte gekomen door een treffer van Robert Lewandowski. Diep in blessuretijd hielp invaller Mijat Gacinovic zijn ploeg aan de derde treffer.



Rebić kreeg in de slotfase een publiekswissel - oud-FC Utrecht-spits Sebastian Haller was zijn vervanger. Bij Eintracht Frankfurt hadden Jetro Willems en Jonathan de Guzman een basisplaats. De geblesseerde Arjen Robben ontbrak bij Bayern.



Eintracht Frankfurt won de Duitse beker voor de vijfde keer. De laatste bekerwinst van de club dateerde van 1988. Trainer Niko Kovac nam met een prijs afscheid van Eintracht. De Kroaat volgt Jupp Heynckes op bij Bayern München.



Kovac vierde de bekerwinst met tranen. De 73-jarige Heynckes had zich een beter pensioen gewenst. De opvolger van de oktober vorig jaar ontslagen Carlo Ancelotti hielp zijn ploeg wel aan de landstitel. Onder zijn leiding werd Bayern München in de kwartfinale van de Champions League uitgeschakeld door Real Madrid.