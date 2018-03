De hele familie is weer trots op 'Aussie' Brad Jones

'Barça ziet voorlopig van De Ligt af vanwege vraagprijs'

10:26 FC Barcelona is niet langer geïnteresseerd in Ajax-verdediger Matthijs de Ligt. De Spaanse grootmacht kreeg te horen van technisch directeur Marc Overmars dat het megatalent 60 miljoen euro moet kosten. Dat is te gortig voor Barça, zo meldt het Spaanse Sport.