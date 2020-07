De jarige Giovane Élber: van Beenhakkers pupil tot clubicoon van Bayern München

Het was AC Milan dat Élber rond zijn achttiende verjaardag naar Europa haalde. Tot die tijd speelde de Braziliaan in zijn geboortestad bij Londrina Esporte Clube. Zijn Europese droom ging daarmee van start, maar tot een debuut bij de Rossoneri kwam het niet voor Élber. Met onder anderen Ruud Gullit en Marco van Basten als concurrenten was het voor de jonge Braziliaan handiger om verhuurd te worden. Hij vertrok naar Zwitserland om ook niet meer terug te keren in Italië.



In Zwitserland ging Élber spelen voor Grasshoppper, waar hij in drie seizoenen uit zou groeien tot een goaltjesdief pur sang, iets waar Leo Beenhakker over mee kan praten. Élber kreeg na zijn eerste seizoen Leo Beenhakker als coach in zijn tweede Zwitserse seizoen. Na drie Zwitserse seizoenen stond de teller op 57 goals in 82 wedstrijden. In het seizoen 1993/1994 werd Élber topscorer van de Zwitserse competitie met 21 goals én verkozen tot beste buitenlandse speler in Zwitserland. Daarmee werd hij de opvolger van landgenoot Sonny Anderson, die ook furore had gemaakt bij het Zwitserse Servette. Alles bij elkaar waren voor VfB Stuttgart redenen voldoende om ruim 1,5 miljoen euro voor de Braziliaan neer te tellen.